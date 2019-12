Camila Flores sobre intervenciones feministas: 'No me parece andar desnuda, yo no lo comparto'

La diputada Camila Flores fue una de las invitadas de Bienvenidos, donde habló del éxito internacional que ha tenido la performance de la agrupación feminista chilena LasTesis.

Consultadas por las recientes performance que se han dado a lo largo del país, la parlamentaria de RN aseguró que "hay muchas formas que ocupan que no comparto. Manifestaciones que le denominan, o performance que yo no comparto"

En esa línea, explicó: "En particular esta no, porque es pacífico, y finalmente es una forma… más allá de que yo puedo estar de acuerdo o no en lo que ellas señalan, o en parte, o en todo… pero hay otras cosas que yo no comparto. No me parece andar desnuda, yo no lo comparto. No lo haría".

Para dar un ejemplo de su malestar con este tipo de protestas, que son totalmente pacíficas, la polémica diputada dijo que "cuando algunas personas orinan en la calle, utilizan algunos elementos sacros, y que para algunos son elementos que respetan. Ahí se pasa un límites que en lo personal yo no comparto".

Respecto a LasTesis, señaló que "la canción yo no me la sé, pero he escuchado algunas frases de la canción donde dan a entender que carabineros fuesen violadores. Yo eso no lo comparto tampoco. La experiencia, y de los datos que hemos tenidos, es una realidad que no es tal. Tampoco, insisto, falseando o dando a entender determinadas frases que no son reales, no lo comparto".

"Es una manifestación pacífica, pero de ahí al fondo mismo, no lo comparto", sostuvo.

Finalmente, señaló que "yo no creo que acá se pueda decir que todos los carabineros son violadores. Hay casos, se hicieron las denuncias y para eso están los tribunales. Para eso existe un debido proceso. Más allá si uno es mujer u hombre, acá hay que empatizar con todas las víctimas".