Camila Flores a Cami: ¿De qué víctimas me hablas? (...) ¿De los muertos a manos del lumpen?

Este sábado, Cami le respondió a la diputada Camila Flores por subirse al tren de la victoria con la histórica marcha del viernes, donde la cantante nacional le aseguró que "no han hecho nada más que faltarle el respeto a este movimiento, a la gente y tú, en específico, a las víctimas".

Otra más que no entendió nada. No vuelvas a apropierte de lo que ha hecho la gente siendo valiente y corajuda. No vuelvas a hacer como q han sido parte de un cambio porq’ no han hecho nada más que faltarle el respeto a este movimiento, a la gente y tú en específico a las victimas