Cami a Camila Flores: No vuelvas a apropiarte de lo que ha hecho la gente siendo valiente y corajuda

Tras realizarse la marcha más grande de Chile, la que reunió a más de 1,2 millones de personas solo en Santiago, la polémica diputada Camila Flores compartió un mensaje en Twitter donde expresó su alegría por la gran convocatoria que tuvo la movilización en contra de Sebastián Piñera.

"Luego de días de violenta destrucción, saqueos, pillajes, heridos y muertos, hoy vimos una luz de esperanza en una multitudinaria y ejemplar marcha pacífica sin banderas rojas para crear conciencia en cambios urgentes y muy necesarios. Dios devuelva la paz a Chile", expresó.

Obviamente, este mensaje cayó pésimo entre los asistentes a la marcha y los tuiteros, dado que encontraron que su comentario fue "oportunista" y que aprovechó la situación para "subirse al carro de la victoria", siendo que ella se ha declarado en contra del movimiento.

Una de las personas que no se quedó callada contra Flores fue Cami, la cantante nacional que le respondió lo siguiente a través de un tuit: "Otra más que no entendió nada. No vuelvas a apropiarte de lo que ha hecho la gente siendo valiente y corajuda. No vuelvas a hacer como que han sido parte de un cambio, porque no han hecho nada más que faltarle el respeto a este movimiento, a la gente y tú, en específico, a las víctimas".