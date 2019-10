Bryan Adams suspendió su presentación en Chile y calificó situación como 'disturbio civil'

El cantante canadiense Bryan Adams suspendió el show que tenía programado para este martes 22 de octubre en el Movistar Arena producto de las manifestaciones en el país.

A través de Twitter, el músico norteamericano publicó: "Santiago, Chile, debido a los disturbios civiles allá, nuestro show ha sido pospuesto. A todos mis amigos y fans, estén seguros y esperamos verlos pronto".

Recordemos que el intérprete de "Summer of '69" se presentaría en nuestro país para presentar su más reciente material, Shine a Light.

Santiago, Chile, due to the civil unrest there, our show has been postponed. To all my friends and fans, be safe and hope to see you soon