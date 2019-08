Brutal golpiza de Mariano a Matías en Juegos de Poder generó diversas reacciones en Twitter

El capítulo de este jueves de Juegos de Poder impactó a los televidentes con una de sus escenas más fuertes, la cual estuvo protagonizada por Mariano Beltrán y Matías Bennet.

La discusión comenzó luego de que el candidato a la presidencia descubriera que su cuñado había abusado de su hija Florencia. Al enterarse, el político se encargó de la situación e ideó un plan para capturarlo.

En él, Florencia lo llevaría a una plaza, donde lo interceptaría Mariano y Gustavo. Según le habían comentado a la joven, su padre iba a llevar a su tío a la PDI, sin embargo, el político le dio una brutal golpiza.

A puños y patadas, Mariano quiso hacer justicia, a pesar de que Gustavo quería detenerlo. "No me importa nada. Es mi hija, tú no entiendes eso, porque no tienes hijos y no vas a tener", le decía Mariano mientras lo golpeaba.

Sin embargo, eso no será todo, ya que en el adelanto del capítulo del próximo lunes se ve cómo Mariano suelta a sus perros sobre Matías para que estos lo ataquen.

Como era de esperar, los fanáticos de la nocturna de Mega comentaron la escena en redes sociales, donde muchos aseguraron que actuarían de la misma forma si alguien abusase de sus hijos.

Que foeeeeerte la escena, pero se lo tenía merecido. #HastaElCuello — Aleksandra (@hamudhabibi1) August 23, 2019

Karadima quedó chico al lado del Matías. #HastaElCuello — Aleksandra (@hamudhabibi1) August 23, 2019

Yo también quiero pegarleeeee! Bien Mariano👏👏👏 Amo cuando se hace justicia de verdad ❤️ Si algún csm le tocara un pelo a una de mis hijas, haría lo mismo#HastaElCuello#JuegosdePoder pic.twitter.com/DnkvlbkC8g — βҽӀéղ (@Moth215) August 23, 2019

Por fin un momento humano donde no le importa su puta candidatura! 👏#HastaElCuello — Yanna ⚪️⚫️ (@malditaacuario) August 23, 2019

ESE CASTIGO DEBE SER PARA TODOS LOS VIOLADORES DE MIERDA #HastaElCuello — Cami (@camiavippp) August 23, 2019

No sé si era Mariano Beltrán, Armando Quiroga, o el wn de alguien te mira #HastaElCuello — Toma (@TomyAzocar) August 23, 2019