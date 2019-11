Brigette Lundy-Paine de Atypical reveló ser no binaria

La coprotgonista de la exitosa serie Atypical, Brigette Lundy-Paine, confesó ser no binaria y que prefieren que se refieran a ella como "they", al igual que Sam Smith.

Lundy-Paine, que se define como una persona extraña, salió como no binaria en una publicación que compartió el pasado viernes en Instagram, donde subió una foto de su gato con la leyenda: "Soy no binario, siempre me sentí un poco niño, un poco niña, un poco de ninguno".

"Usar 'they' (ellos) últimamente se ha sentido bien. Daba miedo salir y he estado posponiendo esto. Pero siento que me lo debo a mí misma y a todos los que luchamos con el género. Si eres NB comenta y festeja. Eres hermosa y estás completa", agregó "Casey" en la serie.

Los seguidores de Lundy-Paine respondieron rápidamente a la llamada. "Estoy tan feliz de escuchar que alguien a quien admiro no es binario como yo", dijo uno, mientras que otro escribió: "¡No soy yo mismo y te amo! Se siente muy bien tener algo de visibilidad aquí".

"Yo uso los pronombres ellos", respondió un tercero. "No he tenido el coraje de usarlos o salir, pero tal vez algún día, esto definitivamente me da un empujón".