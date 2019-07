A pesar de no encontrarse en el país para ver el fenómeno astronómico, el guitarrista Brian May comentó acerca del eclipse solar que se registra en Chile.



Por medio de redes sociales, el también astrofísico invitó a sus seguidores a seguir sus cuentas, además de compartir algunas imágenes.



Recordemos que en los días previos, se especuló con que May podría estar en nuestro país para presenciar el fenómeno, pero fue el propio músico quien descartó la posibilidad.





TOTAL ECLIPSE of the Sun in progress right now in Chile !!! Click on the link in my Bio to see it LIVE !!! Totality in about an hour’s time. Bri https://t.co/islu82Jhvq