Brad Pitt reveló que se alejará de la actuación por una sencilla razón

Brad Pitt es uno de los actores más importantes y reconocidos de Hollywood, sin embargo, el ya no siente lo mismo por la gigante industria que lo hizo conocido a nivel internacional.

Así lo confesó en conversación con la revista GQ Australia, donde protagonizó su más reciente portada. En esa línea, el actor que regresará a la pantalla grande con Once Upon a Time in Hollywood, aseguró que quiere alejarse de la actuación.

Primero que todo, el protagonista de Se7en aclaró que "estoy detrás de las cámaras en el lado de la producción y me gusta mucho", explicando además que esta nueva pasión fue consecuencia de su incomodidad con la actuación.

"Cada vez actúo menos porque creo que Hollywood es para chicos jóvenes. No es que no haya papeles importantes para hombres mayores pero, simplemente, creo que el propio juego es así; avanza naturalmente. Es como una selección natural para todos", agregó.

Pese a no actuar seguido, el actor no pierde el tiempo, pues disfruta haciendo esculturas en sus ratos libres.

Eso sí, Brad no dio detalles de cuándo tiene pensado retirarse de la actuación, pero esperemos que no sea pronto.