BottleCapChallenge: Conor McGregor desafió a Floyd Mayweather con este nuevo viral

El excampeón de la UFC, Conor McGregor, superó uno de los retos virales más difíciles del último tiempo: el #BottleCapChallenge, el cual consiste en sacar la tapa de una botella con una patada, sin botar el envase.

A través de Twitter, el irlandés compartió un video en el que muestra cómo superó el reto y además aplaudió la hazaña de Jason Statham, quien logró completar el desafío de manera sorprendente.

En esa publicación, el luchador de artes marciales mixtas nominó a uno de sus históricos enemigos para continuar esta cadena de desafíos: Floyd Mayweather.

Excellent job Jason Statham, I tip my cap to you.

I’ll take it from here.

I nominate Floyd Mayweather. @properwhiskey pic.twitter.com/9IrFUXyehx