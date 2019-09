Botota Fox reveló que su madre quiso darla en adopción cuando nació

Botota Fox visitó este jueves el programa Tu vida, tu historia de Chilevisión, donde se refirió a la difícil relación que tuvo con su madre.

En ese contexto, la transformista más popular del país reveló que una de sus hermanas fue dada en adopción al nacer y que su progenitora pensó hacer lo mismo con él. "Mi mamá como era de escasos recursos y ya tenía dos hijos, mi hermano y yo, y se aprovecharon y esa guaguita nunca… Mi abuela dice que le decía a mi mamá que no lo hiciera, que no la regalara", comenzó contando.

En esa línea, agregó que "conmigo casi pasó. La asistente me fue a buscar a la casa y mi mamá se quedó conmigo en una pieza escondida y mi tía Kena salió a decirle a la asistente que mi mamá no estaba, que yo no estaba. Y mi mamá estaba escondida en la pieza conmigo guagua".

Tras sus palabras, Camila Recabarren le preguntó si se había arrepentido de esta decisión, respondiendo que sí, "se arrepintió. Entonces… esa guagua que no regalaste y además fue el mejor hijo, porque fui muy buen hijo con ella, que no me arrepiento nunca, entonces eso es lo que me ayuda a mí a ser buena persona".

Recordemos que la madre de José Miguel Navarrete, falleció hace 15 años en un accidente de tránsito.