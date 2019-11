Boris Quercia: 'No creo que haya un Chile malo y un Chile bueno'

"Lo de los militares nunca lo pensé, lo otro sí", expresó el actor y director Boris Quercia, respecto a la movilización social que mantiene a Chile en una fuerte crisis política.

En entrevista con Ciudadano ADN, el responsable de la recordada serie "Los 80" recordó cuando a la hora de filmarla le tocó crear escenas con un Chile con toque de queda o con tropas militares en la calle, algo que "uno pensaba que jamás iba a volver". "En el aire había un miedo que casi te paralizaba. En eso creo que hemos cambiado".

Quercia también consignó que, en esa época y con la ayuda que prestó a las víctimas de la dictadura, "la Iglesia quedo muy bien parada, después vino el tema de los abusos y quedó desvirtuada, la mirada que hay sobre ella no tiene nada que ver con la de la defensora de los débiles, nos dimos cuenta que se aprovechaba de los débiles".

Y para ver una salida a esta dura crisis, expresó que "está la materia prima, pero pasa por cambios políticos", recordando cómo "en los 80 se hablaba de la politiquería, como una cosa fea, pero los cambios tienen que venir por políticos, los cambios no se crean en la Plaza Italia".

También consideró que "los políticos y los carabineros estudiaron en los mismos colegios que uno. No creo que haya un Chile malo y un Chile bueno, creo que hay gente que no esta preparada o no tiene voluntad", agregando que "hay que arreglarlo todo".

Hoy, Quercia tiene en el aire -aunque interrumpida por la cobertura noticiosa de la crisis- la serie "Tira" en La Red, basada en sus libros protagonizados por el policía Santiago Quiñones, personaje que define como "un tipo muy atormentado, que cae en la autodestrucción, pero lo queremos porque lucha contra el sistema. Tiene un concepto propio de la justicia y lo lleva a la práctica".

En la novela, la ciudad es "un personaje más", específicamente el centro de Santiago, pero a la hora de llevarla a la televisión, "por lo que cobra la municipalidad de Santiago, era totalmente inviable filmar en la Plaza de Armas", por lo que "nos fuimos un poquito más a la periferia, a buscar el Santiago más popular, y eso le dio un color a la serie que la hizo más viva".

Quercia finalizó recordando su paso por Canal 13, donde trabajó estrechamente con el productor Alberto "Tito" Gesswein, gestor de "Los 80". "Creo que el trabajo que hizo en el área Bicentenario de Canal 13 fue notable. Ahora uno ve y es imposible que la televisión chilena vuelva por el momento a hacer ese tipo de cosas", y adelantando que, actualmente, está "en Chile, con un trabajo con una productora argentina" y que "por el momento no tengo ninguna comedia prevista".