Billie Eilish sorprendió a sus fanáticos con el video de 'All Good Girls Go To Hell'

Billie Eilish estrenó el video de "All Good Girls Go To Hell", canción perteneciente a su álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, el cual en sólo 20 horas suma más de 10 millones de reproducciones en YouTube.

Este video es una continuación del anterior video de la joven,"Bury a Friend", y nos muestra a la cantante como un ángel caído en un escenario apocalíptico haciendo alusión al título de la canción.

Recordemos que la estadounidense es una de las artistas que estarían "confirmadas" para Lollapalooza Chile 2020.