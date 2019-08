Billie Eilish reveló que la única persona con la que puede hablar es con su psiquiatra

Billie Eilish es una de las artistas más populares del último tiempo, pues gracias a sus grandes éxitos como "Ocean Eyes", "Bad Guy" y "idontwannabeyouanymore", ha logrado conquistar a millones de personas de todo el mundo.

Sin embargo, no todo ha sido perfecto para la cantante de 17 años, ya que desde que saltó al estrellato su vida ha sufrido una serie de importantes cambios. En conversación con la revista Esquire, la joven contó que ya no tiene muchos amigos.

"Hace 18 meses tenía miles de amigos, era muy popular ¿Y ahora? Apenas tengo dos o tres. Nadie entiende ni mi trabajo ni mi vida. Todos me dicen: 'Deberías estar muy orgullosa de ti, deberías ser tan feliz'", contó.

En esa línea, agregó que "eso me estresa hasta volverme loca, porque no soy feliz. Y si me quejo, les parezco una desagradecida. Ya no tengo amigos. He empezado a ir a terapia. Mi psiquiatra es la única persona con la que puedo hablar".

Asimismo, Billie confesó que le cuesta lidiar con su fama, pues "no consigo mantener el control sobre mi imagen, lo que me vuelve literalmente loca, pero tengo que conseguir tomar el control, como lo ha conseguido Kanye (West)".

"Cumpliré 18 años en diciembre y creo que podré tomar el control, y no vivir siempre dependiendo de mi familia. No quiero ni tampoco creo que ellos quieran. Tengo que ser capaz de tomar el control de mi vida", concluyó.