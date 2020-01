Billie Eilish grabará el tema principal de la próxima película de James Bond

La estadounidense Billie Eilish será la encargada de interpretar el teman principal de la próxima película de James Bond, No Time to Die.

De acuerdo con la cuenta de Twitter oficial de la franquicia, la intérprete de Bad Guy ya escribió la canción junto a su hermano, Finneas.

Con 18 años, es la artista más joven en grabar la canción principal para el agente 007.

De esta manera, la ganadora del premio Grammy se une a nombres como Paul McCartney, Adele, Alicia Keys con Jack White, Sam Smith y Chris Cornell, entre otros.

