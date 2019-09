Billie Eilish donará parte de sus ganancias a asociación que aboga por los derechos del aborto

Billie Eilish donará parte del dinero que ganó con su show en el festival Atlanta Music Midtown a Planned Parenthood, una asociación que brinda atención médica en Estados Unidos y en todo el mundo, que aboga por los derechos del aborto.

La decisión de la cantante se produce después de criticar en reiteradas ocasiones las leyes contra el aborto en su país natal, asegurando a Variety que estas medidas la hacen estallar en rabia.

A través de Instagram, Eilish dejó en claro que amaba Atlanta, aunque no está de acuerdo con la ley que se acaba de aprobar en ese estado, donde se criminaliza el aborto, inclusive si el embarazo es causado a partir de una relación física no deseada.

Esta decisión de la cantante fue aplaudida por sus seguidores de todo el mundo, quienes le agradecieron por luchar por los derechos de las mujeres.

