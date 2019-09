Billie Eilish debutará en Chile en junio del próximo año

Esta es una noticia que muchos y muchas estaban esperando: Billie Eilish debutará en nuestro país el próximo año.

Así es, la artista revelación del alternative pop llegará a sorprender a sus fanáticos nacionales el próximo 5 de junio en el Movistar Arena.

La intérprete de "You Should See Me in a Crown" traerá su "When we all fall asleep World Tour" al país, donde emocionará a su fandom con sus sinceras y oscuras letras.

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell adquirió fama como artista cuando tenía 14 años, a raíz del sencillo "Ocean Eyes", que fue publicado en 2016 y se convirtió en un fenómeno viral.

La preventa para el show es exclusiva para clientes Entel pagando con Tarjeta Cencosud Scotiabank. Comienza el jueves 3 de octubre a las 11am y estará disponible con un 20% de descuento para sus clientes hasta el viernes 4 de octubre, a las 10:59 am o hasta agotar el stock de tickets disponibles para esta preventa.