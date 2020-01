Billie Eilish arrasó en los premios Grammy: ganó las cuatro categorías principales

Billie Eilish ganó las cuatro categorías principales en la 62 ª edición de los Premios Grammy: mejor artista nuevo, mejor canción del año (Bad Guy), grabación del año (Bad Guy) y disco del año (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?).

Sólo un artista había conseguido quedarse con los gramófonos más deseados. El anterior fue Christopher Cross en 1981. Adele también ha ganado las cuatro categorías, pero en años distintos.

Antes de arrasar, Billie Eilish ya había hecho historia al ser la persona más joven nominada en las cuatro categorías principales de los Grammy. Las candidaturas se anunciaron cuando tenía 17 años y se presentó en la gala con 18.

Finneas O’Connell, hermano y dúo creativo de Eilish, triunfó por la producción del disco y se llevó el codiciado premio de productor del año.

“Hacemos música juntos en nuestro dormitorio. Y seguimos haciéndolo. Esto es para todos los chicos que hacen música en su dormitorio. Van a ganar uno de estos”, dijo O’Connell con el grammy en la mano.

When We Fall Asleep, Where Do We Go? también venció como mejor álbum de pop vocal.

En las categorías de música latina, Rosalía ganó el premio al mejor álbum de música urbana o alternativa latina por “El mal querer”.

Entre los otros triunfadores, Igor, de Tyler the creator es el mejor disco de rap para la industria; Social Cues, de Cage the Elephant, es el mejor disco de rock; Father the Bride, de Vampire Weekend es el mejor disco de música alternativa; No Geography, de Chemical Brothers, es el mejor disco de electrónica; y Venture, de Anderson .Paak, es el mejor disco de R&B.