Billie Eilish agradeció ser comparada con Greta Thunberg

Billie Eilish elogió a Greta Thunberg y pidió a las generaciones mayores que estén más comprometidas con la lucha contra el cambio climático.

"Ella está liderando el camino", dijo la autora de "Bad Guy" a NME en una entrevista. "Estás haciendo su escena y es un honor para mí ser comparada con ella", continuó.

"Tal vez los adultos y las personas mayores comienzan a escucharnos para que no todos muramos", aseguró Billie. "Los mayores van a morir y no les importa si morimos, pero no queremos morir ahora", agregó.

Las comparaciones entre Billie Eilish y Greta Thunberg se produjeron después de su primera actuación en la ceremonia de los American Music Awards en noviembre, donde se presentó con una camiseta que decía "No Music on a Dead Planet".

Este mismo eslogan fue adoptado por el grupo Music Declares Emergency, compuesto por varios artistas, incluidos Radiohead, The xx, Massive Attack o The 1975.

Sin embargo, la banda de Matt Healy ha sido acusada de hipocresía por defender el medio ambiente mientras viajaba constantemente en avión en sus giras.

Argumentos que Billie no acepta: "Preferimos callarnos y nadie hizo nada", dijo. "Tal vez estoy haciendo algo que no es tan perfecto como lo que hace otra persona, pero hay cosas que no puedo cambiar. Es por esto que quiero correr la voz a otras personas, hacer todo lo que pueda y dejar que otros hazlo también", manifestó.