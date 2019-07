Besty Camino lloró al recordar que su padre la mandó a la cárcel en Cuba

En el capítulo de este viernes de Podemos Hablar, el programa de CHV conducido por Julián Elfenbein, Betsy Camino se refirió a uno de los momentos más complejos de su vida.

"Si ese episodio no me hubiera pasado, no fuera yo hoy", comenzó diciendo la cubana, quien tuvo que atravesar una difícil situación en su país cuando era apenas una niña.

En esa línea, la modelo contó cómo era la violenta relación que tuvo su madre con su padre, y cómo la separación de ellos provocó que ella y su hermana terminaran viviendo en un granero.

Sobre eso, Betsy asseguró que las condiciones en las que vivieron eran muy precarias -no tenían baño para hacer sus necesidades- y que su padre nunca las ayudó. Por esta razón, decidió volver a su antigua casa y sacar todas sus pertenencias y las de su hermana.

Sin embargo, su papá la denunció a la policía, acusándola de haberle robado sus cosas. "La policía llegó y me llevaron para la cárcel. Mi papá puso una demanda como que asalté una casa y mi mamá se fue conmigo. Me mandó a la cárcel. Dormí en el calaboso", contó.

Finalmente, Camino aseguró que hasta el día de hoy no mantiene ningún tipo de relación con su padre y que después de varios años logró traer a Chile a su madre y hermana.