Bessy Gallardo fue criticada por arremeter contra la apariencia física de Van Rysselberghe

Bessy Gallardo, quien se hizo conocida a comienzos del estallido social por su clara explicación sobre lo que estaba sucediendo, se llenó de críticas en Twitter por arremeter contra la apariencia física de Jacqueline Van Rysselberghe.

Esto, porque la estudiante de Derecho escribió, en relación al supuesto "joteo" de Andrés Allamand a la parlamentaria, que "considerando que la conozco en vivo y que la he tenido a menos de un metro de distancia, cara a cara, hay que tener estómago para querer jotearse a Jacqueline".

Considerando que la conozco en vivo y que la he tenido a menos de un metro de distancia, cara a cara, hay que tener estómago para querer jotearse a Jaqueline.

Minutos después de publicar su comentario junto a una foto de Allamand y Van Rysselberge, varios usuarios y usuarias de la red social comenzaron a enviarle mensajes, los cuales apuntaban a su "falta de sororidad", aún cuando ella dice ser feminista.

"Que pasó con la sororidad? Se dan cuenta que el neofeminismo es una basura, las feministas se las dan de buenas pero si pueden atacarte, de la forma más vil, lo harán", escribió una usuaria.

Frente a esto, Bessy aclaró que "la sororidad es una dimensión ética del FEMINISMO y ella no es feminista. Ha avalado una dictadura sangrienta, nos negó el aborto, la paridad entre otras. Ella no es mi compañera y no lo será nunca".

La sororidad es una dimensión ética del FEMINISMO y ella no es feminista. Ha avalado una dictadura sangrienta, nos negó el aborto, la paridad entre otras.

Ella no es mi compañera y no lo será nunca.

Después de varios tuits, donde criticaban a Gallardo por apuntar a la belleza de la presidenta de la UDI, la joven volvió a arremeter contra ella, y esta vez sin tapujos.

"Fea como la carne podrida con larvas de moscas. Así de fea y asquerosa. No defiendo regalonas del patriarcado", concluyó.