Benja Vicuña recibió inesperado y emotivo regalo por parte de una amiga de su hija Blanca

En septiembre de 2012, Benjamín Vicuña y Carolina Ardohaín perdieron a Blanca, quien en ese entonces tenía seis años de edad.

A días de que se cumplan siete años del triste momento, el actor habló en profundidad con Basta, de Metro 95.1, donde reveló cómo enfrenta el duelo. Además, contó que recibió un inesperado regalo por parte de una amiga de la pequeña.

"Algo que duele mucho es que las fotos de Blanquita se acaban, son siempre las mismas, y hace poco me llegó un regalo maravilloso que valoro mucho", partió contando el chileno, para luego agregar que ayer "me escribió una chica, Lucía, de Santa Fe y me dice: 'vos no me recordás, pero en 2012 me hice amiga de tu hija y tengo muchas fotos y videos. Mandame un mail así te las paso'".

Este gesto el actor lo calificó como "un tesoro" y que aún no encuentra la forma de agradecerle por lo que hizo.

En la conversación, también contó sobre cómo sus hijos con Pampita han enfrentado la pérdida de Blanca, sobretodo Bautista, quien era el más cercano a la menor.

"Es a quien más le impactó esto, porque estaba todos los días, todo el tiempo con ella. Creo que Bauti vino a nuestras vidas para enseñarnos a todos cómo superar esto. La naturaleza es tan sabia, y mi hijo lo hizo con tanto amor y tan lúcido que es sorprendente", señaló.

Benjamín aseguró que sus tres hijos mayores, Bautista, Beltrán y Benicio, nombran constantemente a Blanca y lo hacen con mucho amor. "Cuando eres niño nunca piensas que te puedes morir, por eso siento que es muy difícil, pero los veo tratarlo como un tema orgánico y natural", concluyó.