Bella Thorne: 'Soy pansexual y no lo sabía'

La exchica Disney y actriz Bella Thorne se declaró como pansexual durante una entrevista en televisión en Estados Unidos.

La joven de 21 años ya había confesado en 2016 que era bisexual, al ser consultada por un seguidor en su cuenta de Twitter.

Esta vez durante una entrevista sobre su libro Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray en Good Morning America, la actriz habló sobre su orientación asegurando que "en realidad soy pansexual y no lo sabía".

"No tiene que ser una chica o un chico, o... ya sabes, un él, una ella, un ellos, un esto o aquello", explicó.

Detallando que "te gusta la personalidad, como si fueras como un ser. Realmente no importa lo que está pasando ¡Si me gusta, me gusta!".