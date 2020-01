'Belenaza' hace chistes en sus redes sociales con infidelidad viral: 'No conozco a Cavieres'

Luego del video que empezó a viralizarse alrededor de una infidelidad entre supuestos miembros de Carabineros, la comediante Belén Mora usó sus redes sociales para festinar con la situación, ya que una de las involucradas se llama igual que ella.

"Quiero aclarar que no soy yo la que se come al Teniente Cavieres", escribió en su cuenta de Twitter, donde cambió su nombre por el hashtag #NOMECOMÍACAVIERES. "Me llamo igual, hasta me parezco, pero no. Yo pacos no como", añadió.

Quiero aclarar que no soy yo la que se come al Teniente Cavieres. Me llamo igual, hasta me parezco, pero no. Yo pacos no como. — #NOMECOMÍACAVIERES (@_belenaza) January 7, 2020

Luego, comenzó a replicar diversos mensajes relativos al tema y remató con que "esto es la mejor teleserie desde Fuera de Control", en referencia a la producción de 1999.

Además, también usó su cuenta de Instagram para compartir memes y otros chistes gráficos.