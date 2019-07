Belén Soto y el hombre con el que vivió una relación abusiva: 'Debe estar 'cagado' de miedo'

La actriz Belén Soto, conocida por teleseries como "Papi Ricky", "Dos por uno" o "Wena profe", presentó en Ciudadano ADN su primer libro.

"No te lo mereces" busca identificar a un público que sufre conflictos de autoimagen que las pueden llevar a sumergirse en conductas autodestructivas y relaciones abusivas. Todo, basado en la experiencia de la misma Belén.

"El tema principal no son las relaciones tóxicas sino el amor propio", apuntó la actriz desde un inicio, en atención a lo que la ha vuelto noticia en los últimos días: la revelación de la relación abusiva que sostuvo, cuando aún era menor de edad, con un hombre 15 años mayor.

"Son seis años en que yo estuve en medio de esta relación, y tres con depresión. Termina siendo algo súper masoquista, castigándote a ti misma. Hacer dietas estúpidas, subir 15 kilos. Mi peor etapa en la vida fue mirarme al espejo y no amarme. Quizás fueron años desperdiciados, ves que te queda toda una vida por delante y vivir eso, me dije a mí misma '¿por qué?'", confesó.

La joven actriz prefirió no identificar en el texto al hombre con quien se vinculó, porque "si lo pusiera todo el protagonismo se iría hacia él y no es lo relevante", y confidencia que "me he llegado a enterar de otros abusadores porque me preguntan '¿es tal persona?'. Debe estar cagado de miedo, pero eso para mí no es tema".

También indica que "sería imposible funar a cada uno de los que las niñas me mandan sus Instagram diciéndome 'fúname a este hombre'". Y sobre eso, las "funas" de redes sociales a abusadores, que principalmente apuntan a personajes de relevancia pública, Belén cree que "hay miles de abusadores que hay que funar y que están en todas partes de la sociedad".

Sin embargo, Belén aclara que las relaciones abusivas están "en todas las edades" y "pasan en hombres y mujeres, da lo mismo el género, la edad, es algo de lo que nadie está libre y por eso es tan importante el amor propio, amarse primero uno y después amar al resto".

En la entrevista, Belén contó que fue su madre, la presentadora del tiempo de Canal 13 Carolina Infante, quien la empujó a lanzarse a las letras. "Me dijo 'para las niñas que te siguen en redes sociales, tu éxito no es tu cuerpo, tu éxito es tu bla blá. Puedes ayudarlas a que salgan de eso y contarles cómo fue tu proceso'", recordó. A partir de eso, contó, fue que se dedicó a escribir en su computador "lo que se me venía a la mente".

"Después vinieron seis meses donde dejé de creer en mi idea, hasta que llegué a la editorial y se comenzó a hacer realidad. Me dicen 'Belén, tu libro lo tenemos OK, sale la primera semana de julio'. Por eso el slogan de créete el cuento", relató.

La recepción de su libro, en tanto, le parece "impresionante. Estamos número uno en el ranking de ventas, es súper bueno para los primeros seis días". En particular, destacó "la recepción de las mujeres, me dicen 'me sentí identificada', y que lo leyeron en una hora y media. Es un libro cercano, de decirte 'no estás sola, avancemos juntas'".

La actriz e influencer, con casi 800.000 seguidores en Instagram, asegura que las inseguridades que viven muchas personas nacen de "lo que hemos ido creando en las redes sociales. En el libro cuento errores que cometí a lo largo de mi depresión, hasta cirugías por comentarios en redes. A los 16 me dijeron 'piernas de pernil' y yo tuve que buscar en Google lo que quería decir eso. Jamás había tenido una inseguridad con mis piernas".

"Desde mujeres que están súper flacas 'oye, estás anoréxica', u otra un poco más rellenita, empiezan a destruirte. A mí me escribían 'Belén, qué te pasó, por qué estás tan gorda'. Las personas de redes sociales son los principales responsables de destruir autoestimas".

Por último, Belén revisó que "el error número uno mío fue que siempre me dio vergüenza y pudor contar que estaba en una relación abusiva y con depresión. Te ves subiendo de peso, con adicción al azúcar, pero uno no lo quiere reconocer. Cuando estás dentro de una depresión no sabes que estás dentro de una depresión".