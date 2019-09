Belén Mora confesó que ha tenido sueños eróticos con Sergi Arola, Yann Yvin y Ennio Carota

La humorista Belén Mora fue sorprendida en el programa "Abrazo de Gol" del CDF con los saludos de los chef del nuevo espacio de Chilevisión, "El Discípulo del Chef", Sergi Arola, Yann Yvin y Ennio Carota, quienes le entregaron motivos del por qué debería elegirlos por sobre el otro.

Los registros causaron furor en la comediante, declarada fanática de los expertos gastronómicos. Pero eso no fue todo, además de su fanatismo, al ser consultada sobre las sensaciones que le dejaban los saludos, Mora hizo una cómica confesión: "De verdad que estoy en llamas. Sería ideal un cigarro y un cortito de algo. Quiero que ustedes dimensionen a qué me refiero con que me gusta esto: he tenido sueños eróticos -se los juro por mi hijo- con Sergi Arola, Yann Yvin y Ennio Carota. Con los tres, aunque no quiero decir que al mismo tiempo", confesó entre risas Mora.

"Es feo para el horario, pero me excitan los hombres que cocinan", siguió.

Finalmente, entre los tres cocineros, Belén optó por el español Arola: "Tiene una moto y le gusta la música, además dice que es cachondo. Los tres sería ideal. Pero elijo a Sergi Arola".