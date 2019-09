La banda de death metal más conocida en el mundo, Behemoth, regresará a Chile el próximo 2 de diciembre para presentar su nuevo disco I Love You At Your Darkes en el Coliseo Santiago.

Nergal y sus compañeros de banda no se presentan en nuestro país desde hace cinco años, por lo que esta noticia es muy buena para sus fanáticos nacionales.

La venta de entradas estará disponible a partir del lunes 9 de septiembre en Puntoticket, con precios que ya se anunciarán.