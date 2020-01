Begoña Basauri hizo sorprendente revelación sobre su sexualidad

Begoña Basauri se sinceró en la sección "Los niños preguntan" de Mucho Gusto, en la cual le consultaron si alguna vez se había enamorado de una amiga.

En conversación con el panel, la actriz reveló que "en algún minuto de mi adolescencia me pregunté si me gustaban las mujeres. Como a los 16 años. Me acuerdo que lo hablé con mis papás y todo. Les dije, porque creo que en algún minuto de la adolescencia tener amigas es muy parecido a enamorarse".

En esa línea, Basauri explicó que cuando uno es joven la relación que tiene con las amigas es muy similar a lo que uno siente cuando se enamora. Tras eso, contó una anécdota que vivió cuando aún estaba en el colegio.

"Me acuerdo que mi papá me preguntó algo respecto a un niño que me llamaba mucho a la casa y yo le dije 'papá, es que no me gusta él y tampoco estoy tan clara si me gustan los niños' (…) hasta el día de hoy encuentro que las mujeres somos mucho más atractivas que los hombres, en general", sostuvo.

Eso sí, Begoña aclaró que "nunca me he enamorado de una mujer, pero sí me he admirado hasta la sensación de decir 'que heavy que me podría enamorar de ella de todo lo que la admiro'. Eso me pasa, que encuentro que las mujeres son bacanes".