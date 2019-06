Bárbara reveló qué hubiese hecho con los 25 millones de pesos que pudo haber ganado en MasterChef

Este domingo, Camila Ruiz se coronó como la gran ganadora de la cuarta temporada de MasterChef Chile, imponiéndose a Bárbara Lackington y Giovanni Cárdenas.

Sobre esto se refirió la modelo de 19 años en su cuenta de Instagram, donde compartió un mensaje en el que se despidió del programa que la hizo conocida a nivel nacional. "Un orgullo hasta donde llegué, la gran final de MasterChef. No sé si soy 2da o 3ra porque no dijeron, así que estoy aquí con la duda. Subo esta foto con 50% actitud de 2do lugar y 50% actitud de 3er lugar", comienza publicación.

"Lo único que tengo claro es que no fue el primero, y no gané un trofeo, ni unas luquitas… PERO gané una familia gigantesca que lo único que hacemos es darnos amor entre nosotros. Hasta un primo me encontré en esta travesía, así que estoy más que recontra feliz", agregó.

Finalmente, la rubia escribió: "Fin de este ciclo de MasterChef, pero el primer paso de mi camino por la gastronomía".

Tras publicar el mensaje, uno de los seguidores le preguntó que qué es lo que hubiese hecho con los 25 millones de pesos que correspondían al premio final. "Hubiese puesto un pie para un departamento, para poder irme a vivir con una parte de mi familia para allá. Y seguir trabajando como siempre para mantenerme", respondió Bárbara.