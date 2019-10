Bandai Namco Entertainment anunció el juego My Hero Academia: One’s Justice 2

La edición 44 de Weekly Shonen Jump reveló que Bandai Namco Entertainment lanzará una secuela para el juego My Hero Academia: One's Justic, titulada My Hero Academia: One's Justice 2.

El juego de combate será lanzado únicamente para las consolas Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One en Japón dentro de los próximos meses.

Además, confirmaron que Izuku Midoriya y Kai Chisaki serán protagonistas del juego.

Recordemos que la cuarta temporada de Boku no Hero Academia se estrenará el próximo 12 de octubre.