Bailarines Karen y Ricardo están nominados al premio Emmy por Mejor Coreografía

Los salseros Karen Folcano y Ricardo Vega son conocidos por sus piruetas, puestas en escena, estética y grandes acrobacias al ritmo de los ritmos latinos, es así como se hicieron conocidos primero en Chile gracias a su participación en varios programas de televisión. Su mayor proeza, por lejos, es el éxito de su participación en el programa de la cadena NBC "World of Dance" en donde deslumbraron al jurado encabeza por Jennifer López.

Pero la gran sorpresa se reveló luego de que el programa los hizo llenar un par de formularios para la nominación de un premio; se trataba de los mismísimos premios Emmy, que los tiene entre los seis posibles mejores coreógrafos de la televisión estadounidense.

En una conversación con LUN, Karen Folcano, de nacionalidad argentina, señaló que "nos enteramos por redes sociales. Después llegó una confirmación más oficial de la gente de World of Dance. Pero en la mañana no entendíamos nada, no sabíamos que los Emmy tenían esa categoría. Estamos locos, recién cayendo en cuenta, porque todo el mundo nos felicita", dijo.

Por su parte, el bailarín Ricardo Vega, indicó que "estamos tratando de hablar con la gente que nos escribió, porque suponemos que es una invitación y que vamos a tener que costearnos todo para ir. Todos los demás viven allá, pero nosotros no, entonces hay que ver todo eso. Pero es una instancia importante. Imagínate que estamos compitiendo con gente que le ha hecho bailes a Britney Spears, Jennifer Lopez. Y ellos son sólo coreógrafos, acá nosotros tenemos la suerte de ser nuestros coreógrafos y bailarines", finalizó.