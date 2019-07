Bailarina nacional es la protagonista del videoclip de 'Qué pretendes' de Bad Bunny y J Balvin

Hace dos semanas, J Balvin y Bad Bunny sorprendieron al mundo con Oasis, su primer álbum en conjunto que ya ha hecho bailar a miles de personas en todo Latinoamérica.

Junto con el lanzamiento del disco, los reggaetoneros también estrenaron el video de "Qué Pretendes", el primer sencillo, el cual está protagonizado por ellos dos y varias bailarinas.

Una de ellas es Gabriela Pavez, una reconocida coreógrafa y bailarina nacional, quien protagonizó una escena con los destacados artistas.

Es más, el día del estreno "Gaby" anunció su hazaña a través de redes sociales, donde escribió: "De Chile me fui para el Oasis. Gracias next level @raphyflores por la confianza! Solo puedo decir lo que pensaba cuando grababa esto; El que no se arriesga, no cruza el rio!".

El video, que fue lanzado el pasado 28 de junio, ya acumula más de 20 millones de reproducciones en YouTube.