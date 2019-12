Bailarina denunció a DJ Méndez por acoso sexual: 'Yo tenía la misma edad que la Steffi, su hija'

La bailarina Gabriela Pavez utilizó sus redes sociales para denunciar a DJ Méndez por acosarla y abusar de ella hace siete años.

A través de Instagram, la joven escribió: "Esto pasó hace 7 años. Quizás a cuántas más les ha pasado algo así. No callemos más. @_mendezofficial Rodrigo, Mario, Karnaza, Moreno Jackson. ACOSADORES. Las bailarinas somos artistas, no las putas de nadie".

Según detalló, la situación ocurrió en 2012 cuando por primera vez trabajó con DJ Méndez y Macabro Imperio en la gira de verano con la que recorrió Chile. En ese entonces, Gabriela era la menor de un grupo de cuatro bailarinas.

Sobre esto, contó que "los primeros shows fueron normales, pero cuando empezó la gira todo se descontroló. Los 'Macabro' se sentaban al lado de nosotras, te abrazaban, se ponían 'cariñositos' y por lo menos yo siempre intentaba alejarme cordialmente. Una vez yo estaba sentada y uno de ellos, Rodrigo, de la nada me da un beso. Yo les dije que no lo hicieran más. Yo pololeaba y no me quería prestar para estas cosas".

En esa línea, agregó que cuatro días antes del matrimonio de Leopoldo Méndez, los músicos se emborracharon y empezaron a lanzar bromas subidas de tono a las bailarinas, todo esto mientras se encontraban dentro de un bus.

"Me tenía que hacer la dormida para que no me molestaran, hasta que llegaron a mi lugar. Entre todos empezaron a agarrarme para que su jefecito se acercara para darme un beso. Yo que tenía la misma edad que la Steffi, su hija. Comencé a patalear y tratar de soltarme, pero él me lo dio igual. Cuando me solté me fui corriendo a la parte delantera del bus, donde estaba el equipo técnico. Luego de eso me puse a llorar de impotencia. Era mi primer trabajo y no podía creer que pensaran que, como bailarina, tenía que prestarme para sus calenturas", escribió.

Finalmente, sostuvo que "me daba miedo (hablar en ese entonces) porque sabía que tenían mucha influencia en ese tiempo. Gente me dio la espalda diciéndome que usaba unos short muy cortos y que andaba provocando. Eran ellos, no yo".