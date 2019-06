Bad Bunny y J Balvin lanzaron Oasis, su primer álbum colaborativo

Este jueves, J Balvin y Bad Bunny sorprendieron a sus millones de fanáticos al publicar su primer álbum colaborativo, Oasis, el cual contiene ocho canciones que harán bailar a los seguidores del colombiano y el puertorriqueño.

Es más, los reggaetoneros lanzaron el video del que parece ser el primer single oficial de su álbum "Que Pretendes", el que ya suma más de 1 millón de reproducciones en YouTube.

El autor de Vibras y el portorriqueño autor de X 100PRE son dos de los nombres del reggaetón y trap latinos más populares del momento. Ambos ya aparecieron juntos en el single de Balvin "Si tú novio te deja sola", además de en "I Like It" de Cardi B, en un remix de "Soy peor" con Ozuna y en "No me conoce" de Jhay Cortez.