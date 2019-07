Bad Bunny decidió poner una pausa en su carrera musical por la crisis en Puerto Rico

En medio de las fuertes manifestaciones que se están dando en Puerto Rico, donde exigen la salida del gobernador Ricardo Roselló por la filtración de un chat con miembros de su gabinete, en el que revela insultos y comentarios racistas, sexistas y homofóbicos, el cantante de aquel país, Benito Antonio Martínez, más conocido como "Bad Bunny", decidió poner una pausa en su carrera musical.

A través de su cuenta de Instagram, el popular cantante aseveró que: "tenía en la agenda ir a Miami para comenzar a grabar mi nuevo álbum, pero voy a cancelar todo. Voy a poner pausa a mi carrera, no tengo corazón ni mente para hacer música. Voy para Puerto Rico, hay que salir todos los días a la calle, no podemos darle la espalda al pueblo", sostuvo.

"A mis fanáticos de otros países, espero que me entiendan, no es momento de sacar ni promocionar música, ni estar subiendo fotos en bote", agregó en un fuerte mensaje entregado a través de sus redes sociales.

Al finalizar, el artista comentó que: "no podemos seguir cayendo en su maldito juego, el pueblo es la única víctima aquí, nadie más... O estás con el gobierno corrupto abusador o estás con el pueblo. No hay entre medios, no vamos a descansar, no nos vamos a quitar, no podemos olvidar", dijo.