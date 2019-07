Bad Bunny, Daddy Yankee y Residente reaccionaron a la renuncia de Rosselló en Puerto Rico

Diversos músicos, actores y figuras del espectáculo puertorriqueño reaccionaron a la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, anunciada la noche de este miércoles 24 de julio.

Mediante sus redes sociales, reconocidos exponentes del género urbano publicaron sus impresiones tras el hecho, que en su mayoría fueron positivas.

En esa línea, Ricky Martin publicó un mensaje y video en Instagram, donde señaló "Puerto Rico, lo logramos. Y lo logramos en paz. Sin armas, como Ghandi. Exigimos respeto y nos escucharon, exigimos respeto por la niñez puertorriqueña, por las mujeres de Puerto Rico, por la comunidad LGBT, respeto por nuestros difuntos. Esto no vuelve a suceder y no vamos a dejar a nadie que nos pisotee de esta manera. Vamos a estar bien atentos. Hay mucho por hacer (...) Estamos bien, porque estamos unidos".

René Pérez, más conocido como Residente y que tuvo mayor presencia en las manifestaciones contra Roselló, celebró su renuncia a través de Twitter con un mensaje que rezaba lo siguiente: "Gracias Puerto Rico, la felicidad que siento no la puedo describir. Fue un mensaje de unidad y de lucha pero desde el corazón. Hoy descubrimos que lo que nos une es el corazón".

El cantante Luis Fonsi también se sumó a la celebración y comentó que "Nuestro pueblo no se dio por vencido, y triunfamos. Estamos todos listos para un nuevo comienzo, más unidos que nunca. THIS IS HOW WE DO IT DOWN IN PUERTO RICO!!!".

Bad Bunny, quien anunció su retiro indefinido de la música por esta causa, expresó a través de Instagram que "Puerto Rico, unidos podemos lograr cosas más grandes aún! Aprovechemos esta fuerza que hemos tomado para luchar por lo justo!! Para seguir sacando a estos corruptos que abusan del pueblo!! Para construir un mejor Puerto Rico!!".

"A los políticos!! Ya ustedes han sido testifo que las épocas en las que mantenían al pueblo ciego con sus mentiras y manipulaciones pasaron!! Les queda muy poco!! Pónganse a trabajar por el país de manera honesta y comprometida, o de lo contrario sentirán nuestra fuerza y furia!! (...) Puerto Rico, estoy bien cabronamente orgulloso de ustedes, de nosotros. Creo en mi país, creo en mi generación. La generación del: YO NO ME DEJO!!!", agregó.

Daddy Yankee, en tanto, escribió: "Hoy se impuso la dignidad de un pueblo. Que Dios ilumine a #PuertoRico en este nuevo camino!".

Nicky Jam, Tommy Torres y Carlos Delgado, entre otros, también mostraron su contento tras la renuncia de Rosselló, la cual será efectiva a partir del 2 de agosto a las 17 horas.