Autora de 'Autocuidado y primeros auxilios en tiempos de conmoción': ¿cómo cuidarse en las marchas?

Silvia Rojas, de profesión enfermera, profesora de la Universidad de Chile y con 35 años de experiencia, presentó en Ciudadano ADN su libro "Autocuidado y primeros auxilios en tiempos de conmoción social", que está ofreciendo para descargar de forma totalmente gratuita. "El conocimiento es para compartirlo, no para lucrar con él", enfatizó.

Según insistió, "cuando vas a marchar, siempre hay que pensar en el autocuidado". Por eso, entregó consejos cotidianos que resultan claves para enfrentarlas. Algunos son: "no puedes ir con maquillaje, cuya grasa y crema atraen las lacrimógenas; ni con bloqueador solar, por la misma razón. El pelo largo, tomado e idealmente cubierto, y con lentes de contacto por ningún motivo a menos que queramos quedar con visión borrosa o simplemente ciegos". Además, insistió en que "no vayan con lentes de sol".

Las mujeres, si están en su periodo, "no pueden usar tampones, si no se cambian cada 4 horas las bacterias pueden producir un shock séptico. Si la llegan a detener, hay riesgo de septicemia. Asimismo, la copita menstrual hay que cambiarla, no se puede llenar", indicó.

"Cuando está vencida, la lacrimógena es más tóxica", advirtió la enfermera. Para enfrentar sus efectos, y contra la creencia popular, "el limón no sirve", porque "la bomba lacrimógena es un ácido, por lo tanto hay que atacarla con una base, como el bicarbonato". Por eso, aconsejó que "si les llega una lacrimógena se lo rocíen inmediatamente".

También advirtió que el gas lacrimógeno no produce cáncer, "pero sí problemas respiratorios cuando la exposición es reiterativa" y que está diseñado para esparcirse "sólo en lugares externos, si llega adentro hay que evacuar la casa".

Entre quienes deben tomar precauciones extra para ir a una marcha están "los asmáticos, que absorben el triple". En tanto, las embarazadas "por ningún motivo" deben ir. Igualmente, y después del desenlace fatal de Abel Acuña, la profesional de la salud enfatizó que una marcha "para un cardiópata es mortal", aunque "trabajé 22 años arriba de una ambulancia, he visto de todo, pero jamás jamás que no hayan podido atender a un paciente porque los atacan", contó Silvia Rojas después de lo que han tenido que sufrir las comisiones de la Cruz Roja a manos de Carabineros.

Para el uso de mascarillas, explicó que no son tan recomendables las clínicas, que "son muy porosas". Las N-95 son las especiales para estos efectos, porque “pueden filtrar partículas más pequeñas como las del gas lacrimógeno. Los asiáticos las usan y no es que sea kawaii". También existen otras más específicas que "los de la primera línea las usan, con un filtro especial para polvo, que se venden en ferreterías".

Y ante un ataque de gas pimienta, "sirve la leche, pero tiene que ser entera y tibia". Esta sustancia, explicó, es reconocible porque provoca quemaduras en la piel, náuseas, vómitos y un fuerte dolor en la boca del estómago. Para enfrentar tanto gas pimienta como lacrimógenas, Silvia recomendó "leche de magnesia disuelta en agua".

Silvia también se refirió a los balines, que según determinaron quienes elaboraron el informe de la Universidad de Chile, "que son doctores", "no es que estén rodeados de caucho, sino que va mezclado, por eso puede atravesar el cuerpo". Además, "el fabricante recomienda que se dispare a más de 30 metros, ideal 50, y claramente no lo están haciendo. Mientras más cerca, más veloz es y más terrible es. A cinco metros las antiparras no te defienden nada". También recomendó que "si lo toman con la mano se la pueden quemar, tienen que usar guantes".

"Autocuidado y primeros auxilios en tiempos de conmoción social" también puede ser descargado aquí y solicitado a través del Instagram de Silvia quien, según le confidenció a los conductores de Ciudadano ADN, ha ido a varias marchas. "Mis estudiantes me ven las canas y me dicen 'pero profe, cuidese'".