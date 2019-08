Autor de cómics Art Spiegelman denunció a Marvel por no permitirle criticar a Trump

El legendario artista gráfico Art Spiegelman criticó a la editorial de cómics Marvel por no permitirle publicar críticas al Presidente estadounidense Donald Trump.

El autor ganador de un Pulitzer por "Maus" iba a escribir una introducción al libro de la editorial Folio Society "Marvel: The Golden Age 1939–1949", que recoge los orígenes del Capitán América y la Antorcha Humana, entre otros.

En su texto Siegelman indicaba cómo "los jóvenes creadores judíos de los primeros superhéroes conjuraron a salvadores míticos y casi divinos, pero seculares" para enfrentar las crisis de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, para terminar señalando que "en el mundo actual y demasiado real el más nefasto villano del Capitán América, Cráneo Rojo, está vivo en la gran pantalla y un Cráneo Naranjo acecha al país".





El autor aseguró que se le pidió retirar la cita en referencia a Trump aseverando que la publicación no podía tener una postura política. "Nunca me vi a mi mismo como alguien demasiado politizado al lado de algunos colegas, pero cuando me pidieron eliminar una relativamente anodina referencia a un Cráneo Naranjo entendí que quizá había sido muy irresponsable en no tomarle el peso a esta amenaza existencial con la que ahora vivimos".

Spiegelman apuntó al presidente del directorio de Marvel Entertainment, el multimillonario Isaac 'Ike' Perlmutter, señalándolo como "un amigo desde hace muchos años de Trump, es un consejero informal e influyente y miembro del exclusivo club Mar-a-Lago. Él y su esposa recientemente donaron 360 mil dólares, el máximo permitido, al comité para la reelección de Cráneo Naranjo para 2020".