Autor de 'Color Esperanza' en guerra con Diego Torres: 'Si contás la verdad se acaba esta polémica'

Una fuerte polémica enfrenta al autor de "Color Esperanza", Roberto "Coti" Sorokin, con su intérprete, Diego Torres.

Mientras el cantante respondió en España a una entrevista hablando sobre cómo fue escribir el hit de 2001, uno de sus artífices explotó en rabia y lo hizo saber en su cuenta de Instagram.

"Say no more, Diego Torres. Si vos contás la verdad, se acaba esta polémica idiota que me da mucha pereza, y tengo cosas mucho más interesantes que hacer. Pero me obligás a responder, amigo. Estoy intentando ubicarte así hablamos. No lo consigo...", fue parte de lo que escribió junto a distintas instantáneas de la conversación del argentino con el diario La Vanguardia.

Ahí se destacan frases como que, para Torres, "haber hecho esa canción jamás fue una presión", que no se sentía del todo bien cuando la hizo y que está protegida de usos políticos, hecho que ya molestó a Sorokin a principios de 2019, cuando el cantante la interpretó en el Venezuela Aid Live.

Además, "Coti" entregó más detalles de la composición de "Color Esperanza" en sus stories.