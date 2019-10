Australianos se unen para salvar a un perro perdido tras la muerte de su dueño en trágico accidente

Un hombre de 34 años viajó por Australia acompañado de Merlin, su perrita, cuando sufrieron un accidente de tránsito en donde él perdió la vida.

Tras el accidente, el animal corrió desde el lugar de los hechos hacia un lugar seguro. Durante días, la familia de Simon Hannan buscó al animal e incluso pidió ayuda en Twitter y Facebook para dar con su paradero.

De a poco fueron perdieron las esperanzas, creyendo que el can ya estaba muerto debido a la sequía y las elevadas temperaturas.

El padrastro del fallecido, David McDougall, compartió varios mensajes en redes sociales para tratar de encontrar a Merlin, y la publicación fue compartida por más de 17.000 mil personas.

GOOD NEWS: Merlin the kelpie-cross had been missing since she fled the scene of a fatal road crash that killed her owner.https://t.co/bWRs2DcMM8