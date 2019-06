Astrónomo Mario Hamuy y el eclipse: 'Los lentes son imprescindibles, sobre todo donde no será total'

Como "una tremenda oportunidad para acercar la ciencia a la ciudadanía" definió el astrónomo y Premio Nacional de Ciencias, Mario Hamuy, al esperado eclipse solar del próximo martes 2 de julio.

En conversación con Ciudadano ADN, Hamuy respondió desde lo más básico hasta las nuevas preguntas que ha despertado el fenómeno en la población.

El eclipse (que, explicado en simple, es "la sombra de la luna que se proyecta sobre la superficie de nuestro planeta cuando pasa por delante del sol") será parcial en Chile y gran parte de Sudamérica, alcanzando un 92% de ocultamiento del sol en Santiago. Sin embargo, "el 8% restante es tan brillante que no nos deja ver el cielo negro durante el día, así que no significa que el día va a ser noche", explicó el también presidente de la Fundación Chilena de Astronomía.

Donde sí se podrá percibir oscuridad total será en las regiones de Atacama y Coquimbo, en una franja angosta que va desde Guanaqueros al sur hasta Domeyko al norte, según aclaró el astrónomo.

Hamuy contó que ha estado recorriendo todo el país dando charlas, y lo que ahí observó es que "se está viviendo una fiesta, hay una tremenda expectación. Estamos viviendo un boom de interés de la ciudadanía por la astronomía que no es casualidad, porque Chile alberga los telescopios más potentes del mundo".

El astrónomo dice haber "rayado con la astronomía desde que Neil Armstrong puso un pie en la luna". Después llegó el eclipse de 1973, que "ratificó mi vocación". En esa época, "a los 12 (años de edad) la astronomía era una cosa muy rara. Se sabía muy poco", recordó.

Consultado respecto a si el eclipse podrá ser mejor visto en los cerros de Santiago, como el Manquehue, Hamuy aclaró que "el sol va a estar en el norponiente, así que el lugar para mirar es ése. Si subes el Manquehue tendrás una vista muy despejada, si no lo subes completamente y te quedas en la ladera, cualquier cerro o incluso otro edificio lo va a tapar".

También aclaró que los lentes para soldar pueden servir para ver el eclipse, siempre y cuando "sean de grado mayor a 14", recalcando que el uso de lentes es imprescindible, "especialmente en los lugares donde no va a ser total, porque en la totalidad es la Luna la que nos protege", especificando que durante la parcialidad, "una hora 20 antes y una hora 20 después (del eclipse) en el caso de Coquimbo y Atacama, y todo el tiempo del fenómeno en el resto del país, siempre hay que estar usando los lentes especiales", enfatizó. También llamó a no usar filtros caseros como vidrio ahumado, "porque esa técnica no filtra los rayos UV que son los más dañinos", ni ponerse binoculares, "que podrían agravar la situación".

Durante la entrevista, Ciudadano ADN contactó a Aldo Schiappacasse, quien está en Brasil cubriendo la Copa América. Ante la pregunta del periodista sobre la diferencia entre el eclipse del 2 de julio y el que se verá el 2020 en la Región de La Araucanía, Hamuy aclaró que el de este año será de una duración un poco mayor (2:36 minutos) que el siguiente (2 minutos), el que además será cerca de la 1 de la tarde, con "el sol muy cenital (vertical)".

Hamuy, quien tiene un asteroide que lleva su nombre ("fue un regalo que me hizo Rafael Ferrando", un español dedicado a descubrir asteroides; "tiene 3 kilómetros de diámetro y se demora un año en dar una vuelta en torno al sol"), también contó que, durante el eclipse, "las aves se van a ir a anidar, su sentido les va a indicar que es de noche".