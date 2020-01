Astróloga Jimena Zúñiga entregó sus predicciones 2020, signo por signo y también para Chile

Cuando comienza un nuevo año, surge la curiosidad por ver qué nos depara. Por eso, empezando el 2020, Ciudadano ADN invitó a la astróloga y horoscopera de emol.com, Jimena Zúñiga, que adelantó que en este año será clave el autocuidado, en un Chile donde "no manejamos bien la rabia, sino implotamos".

Un Chile cuya carta astral devela que "desde el 2011, con Hidroaysén, nos recordó que todos estamos conectados". Ahí comenzó a marcarse la importancia de "abrir el corazón, y comprender de lo que te afecta a ti me afecta a mí". Por eso, el llamado es a que "reflexionemos más sobre el amor y aprendamos a expresar. Hay gente que no sabe agradecer, o que no sabe recibir o pedir ayuda. Este es un año para provocar esa armonía entre todos".

En esta etapa, Chile está "haciendo una limpieza de nuestras estructuras más rígidas, con una explosión primero, pero aprendiendo a valorar lo que tenemos". Por eso, desde los astros "se nos está pidiendo empatizar con los vecinos, no solo los de la cuadra, sino que Latinoamérica en general", porque "este es un proceso que va a liderar Latinoamérica y también Chile".

Para este 2020 "hay harta novedad con los deportistas y con los artistas", dijo la astróloga. "Ellos pueden tomar bastante liderazgo", dijo, vaticinando "algo complicado", aunque sin dar mayores detalles, para la Copa América 2020.

Sobre el plebiscito, Zúñiga dijo que "es una gran oportunidad" porque "se juntan planetas que hace rato que no se juntan. Plutón rige el poder, Júpiter la consciencia. Puede haber una gran transformación. No va a ser una debacle, para nada. Va a haber una unión en torno a los cambios".

Según los astros, se viene un "año de mucha austeridad. Estábamos en un exceso de comer mucho, comprar mucho, y para qué. Una de las cosas que nos va a regalar Júpiter, que va a estar todo el año en Capricornio, es la prosperidad", que no solo es material, sino de compartir con nuestros cercanos.

La carta del presidente Sebastián Piñera "un Sagitario, con luna en Aries" lo muestra con un "exceso de fuego, de ímpetu, hacer y hacer", por lo que "una de las cosas que se le está pidiendo es detenerse. Él está en un gran aterrizaje. Puede tener harto tema con sus hermanos o con un dolor importante. Sin duda debe cuidar su salud. Él está aprendiendo a conectarse con el dolor".

"Probablemente Piñera fue a ver el eclipse con estrés, rápido, y es muy importante estar en silencio y no recargar el cuerpo", intuye Zúñiga, que al respecto adelantó que, tal como el estallido social fue una repercusión del eclipse de julio de 2019, las repercusiones del próximo eclipse, que se verá en La Araucanía a fines de 2020, vendrán durante el primer semestre de 2021.

La astróloga observó que desde la crisis subprime que "no hay líderes en el mundo", y en esta transformación chilena "tampoco hay líderes", aunque Zúñiga vislumbra que este 2020 en Chile "se levante una líder mujer, muy incipiente". También adelantó que será un año donde "la ciencia va a dar muy buenas noticias", y que es el momento de abrirse en lo laboral "a algo que de verdad nos identifique".

El 2020 trae varias indicaciones según los signos: Aries "va a tener que bajar el ritmo y aprovechar oportunidades de mejora laboral, porque van a tener más vitrina que en otros años". Tauro debe "hacer cosas nuevas, ponerse innovador, ver la posibilidad de nuevos negocios y olfatear dónde pueden mejorar. Lo que no pueden pedirle a la vida es estabilidad". Géminis tendrá "un par de conflictos por solucionar a principios de año, pero Venus los invita a ver la posibilidad de hacer nuevos lazos. A veces se queda en la superficialidad y este año es para profundizar en ser nutrido y nutrir al resto".

Cáncer, por su parte, "prefiere estar debajo de la roca y le gusta lo seguro, y el 2020 es su gran oportunidad de construir pareja de otra forma y darse un par de gustos". A Leo "le gusta la buena vida, y este es un año de austeridad" pero "van a poder abrir un campo nuevo en lo laboral, hacer cosas creativas y juntarse con los que quieren" y en el segundo semestre "van a sentir más energías, pero también poder poner más límites". Y Virgo es "el organizador del horóscopo, dirige mucho y este año no lo va a poder hacer tanto" y está llamado a "enriquecerse, disfrutar y hacer actividades que no sean solo obligaciones".

Libra son "los armónicos del horóscopo" y este año deben "hacer cambios en el hogar y en las relaciones familiares" y "cuidarse de relaciones un poquito tóxicas". Escorpión, que son "los misteriosos, los más sensuales y los psíquicos", este año tienen que "cambiar el mal genio", que no es "reprimir, sino encauzar y aprender a comunicarlo", junto con "resolver cosas legales y ser una fuente de alegría para el resto". Sagitario está siendo visitado por Marte este año, por lo que "pueden tener demasiado que hacer", y "es un año para soltar cosas" y "asumir mis verdades, y qué cambios tengo que hacer".

Los Capricornio, en tanto, "son los protagonistas de este año”, y "les toca flexibilizar, desprenderse de cosas y aprender a escucharse a sí mismos". Acuario está llamado a "invertir en sí mismos, embellecerse interior y exteriormente, y dejar prejuicios, rutinas y maneras antiguas de mirar las cosas", mientras Piscis debe "ver para creer, nada que fantasear. Los pies en la tierra. El segundo semestre no va a ser fácil, así que aprovechen el primero para organizarse".