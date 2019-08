Astorga contra Marcelo Ríos: 'Llegará un momento en que me pille mal y voy a destapar la olla'

Hace un par de días, Marcelo Ríos se descargó y burló a través de una fotografía en instagram contra su ex preparador físico, Manuel Astorga. Lo trató de "pobre huevón", y felicitó a Fox Sport Radio por "agarrarlo para el hueveo".

Astorga tuvo posibilidad de responder a través de RedGol, por medio del programa "El Que Calla Astorga", señalando que "cuando los antecedentes están marcados en la vida de una persona, donde se recalca pocos aciertos y desaciertos muchos reñidos con las buenas costumbres, con el respeto, con la nobleza de respetar al prójimo. Se entiende que viene de alguien que tiene patologías psiquiátricas. Los aciertos que tiene son virtuosos cuando toma una raqueta, pero los desaciertos son mayoría", indicó.

"El año 2004 creo, cuando estaba con otro preparador físico, fue detenido en Italia por agredir a la policía; después orinó a la gente en La Serena; después toqueteó a otra persona en el Bar Liguria; accidentes, sin considerar siquiera mi atropello. Me insultó, me denostó, me despidió y me atropelló. Cuando dice que los periodistas que la chupen y suma y sigue. Y hay gente que le presta ropa a este tipo de persona", prosiguió.

"Si yo caigo en la bajeza de abrir el tarro y hablar todo lo que yo sé, sería muy difícil para él volver al país. Si hablo, dejo la cagá, la crema. Pero como mis padres me enseñaron entregarle cobijo al que necesita comprensión, pese a que insulta a sinnúmero de sujetos, mantendré la templanza", señaló.

Astorga advirtió tener poca paciencia y manifestar que "llegará un momento en que me pille mal parado y voy a destapar la olla. Después de eso veremos si tiene la valentía de dar alguna entrevista. Ahora, como hablamos de alguien con carencias, falencias y patologías. Yo también las tengo, puede ser un sinnúmero de cosas, que se entienda bien, pero entiendo de quién viene", indicó.

El tenista mencionó en su post en instagram que lo inviten a su programa en Fox Sports, a lo que Astorga concluyó "que vaya, a ver si tiene los cojones".