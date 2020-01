Asociación de Cazadores en la mira de la justicia por denuncia de falsificación de documento público

El "Examen del Cazador" es una actividad que se realiza hace un par de años en nuestro país, donde un grupo de jóvenes de distintas edades cumplen una serie de pruebas ambientadas en el mundo de la animación japonesa Hunter X, para poder lograr así el ansiado título de cazador.

Esta actividad es llevada a cabo gracias a la Asociación de Cazadores Chile, agrupación que se define como "una organización no gubernamental (ONG) que busca ante todo promover el crecimiento personal en la juventud. Buscando ofrecer experiencias únicas de desarrollo y aprendizaje de las propias capacidades. Siendo una organización sin fines de lucro, esta se mantiene vigente gracias al trabajo voluntario y compromiso de sus miembros".

Pero, aunque se describan como un grupo sin fines de lucro, esta agrupación tiene un antecedente desconocido, puesto que sobre ellos pesa una denuncia por falsificación o uso malicioso de documentos públicos.

Matías Chacón, extesorero de la comunidad entre los años 2015 y 2016, interpuso esta denuncia en contra de Edwin Chacón, presidente de la Asociación y a quien acusó de irregularidades, como el gasto de dinero público en uso personal. Según manifestó a ADN, él se acercó a las dependencias de "Organizaciones comunitarias" de la Municipalidad de Maipú para buscar información sobre la Asociación de Cazadores, en donde se enteró que en las votaciones de la directiva realizadas el 6 de abril de 2018, su nombre y firma estaban estampados en el padrón de votación, a pesar de haber abandonado esta comunidad tiempo atrás.

"Edwin hacia mal uso de los dineros entregados por la municipalidad, por eso quise intentar retener los montos, y ahí fue cuando me enteré de las firmas y las votaciones. Logró los votos de forma incorrecta, el mismo hizo los votos y las firmas. De hecho entre los votantes está su mamá y su hermana. Además, la lista de socios, votos y padrones no concuerdan", manifestó Chacón.

Tras esto, se dirigió al cuartel de Policía de Investigaciones para colocar la denuncia correspondiente y que estos llevaran adelante las pericias que, transcurrido unos meses, confirmaron que la firma puesta en el padrón y la del extesorero no coincidían, declarándola como falsa. "Yo en un principio solo quería una disculpa como mínimo, pero me llegaron amenazas de que me iban a demandar por injurias y calumnias, por lo que decidí seguir con el proceso legal".

En tanto, desde la Asociación de Cazadores, a través de su encargado jurídico Sebastian Basaure, rechazaron esta acusación asegurando que "la denuncia realizada es parte de una estrategia de difamación realizada por un ex integrante de la Asociación, el cual se desvinculo voluntariamente de la misma. Lamentamos la existencia de dicha denuncia, pues claramente constituye una calumnia maliciosa destinada a dañar la honra tanto de la Asociación en su conjunto, como de integrantes específicos de la misma".

Ahora sólo cabe esperar la decisión del Ministerio Público sobre este caso, el cual afecta directamente a los seguidores, tanto de la serie como de la actividad.