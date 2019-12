Así sería Elsa de 'Frozen' si fuera parte del universo de 'Naruto', 'Dragon Ball Z' y otros animes

Un ilustrador fanático del anime compartió unos dibujos de Elsa, la protagonista de la película Frozen de Disney, pero caracterizada al estilo de diferentes animaciones japonesas, y se hizo viral.

A través de su cuenta de Twitter, el reconocido artista A2T Will Draw mostró a la princesa como si fuera del universo de los animes Naruto, Dragon Ball Z, One Piece, My Hero Academia, Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer), Jojo’s Bizarre Adventure, Shingeki no Kyojin, además de una versión a su propio estilo.

El mismo ilustrador hizo hace un tiempo lo mismo que con Elsa de Frozen, pero con Hinata de Naruto.

Revisa aquí el resultado de Elsa: