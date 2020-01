Así será el escenario del Festival de Las Condes

Este viernes, se da inicio a la única noche del Festival de Las Condes, el cual será animado por Francisco Saavedra.

A pocas horas que se presenten CNCO, Paloma Mami, Puma Rodríguez y Belenaza, el alcalde de la comuna, Joaquín Lavín, utilizó sus redes sociales para adelantar cómo lucirá el escenario.

"Casi listo el escenario del Festival de Las Condes. Gran trabajo de casi 300 personas. Recibiremos al público y artistas con un evento de gran nivel tecnológico, técnico, y con todo el ánimo de pasar un buen momento, ¡compartir entre todos buena música", escribió en la red social.

