Así se vería Hinata de 'Naruto' si estuviera en el universo de 'Kimetsu no Yaiba' y 'One Piece'

Un artista fanático del anime subió a su cuenta de Twitter un dibujo que tiene como protagonista a Hinata, uno de los personajes femeninos de Naruto, pero caracterizada al estilo de otras obras de la animación japonesa.

En la ilustración podemos ver a la esposa del Séptimo Hokage como si fuera parte de One Piece, Kimetsu no Yaiba, Jojo's Bizarre Adventure, My Hero Academia, Bleach, Shingeki no Kyojin y Dragon Ball Z.

Además, podemos ver a la miembro del clan Hyuga dibujada en el propio estilo de A2T Will Draw.