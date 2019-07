Así luce actualmente el 'bebé sol' de los Teletubbies

Todos aquellos que vieron los Teletubbies, saben lo que significó el "bebé sol" en la canción principal de la serie. Es más, gracias a su tierna sonrisa e icónica cara logró conquistar a muchos.

La que dio vida al sol fue Jessica Smith, quien a través de su cuenta de Twitter se describe como "la orgullosa primera bebé sol en los Teletubbies y actualmente estudiando danza".

De acuerdo con medios ingleses, la chica reveló su identidad luego de cumplir 19 años de edad. Ahora ya es mamá y así la podemos ver en redes sociales.

Had a lovely time at #Teletubbies20 celebration yesterday. Can't wait to see the new episodes. pic.twitter.com/su45oJrm0x