Así fue la conversación de Julio César Rodríguez con Pablo Chill-E, con 'pito' incluido

El animador Julio César Rodríguez estrenó el primer capítulo de La Junta, su nuevo programa de YouTube donde entrevista a personajes en su propia casa. El primer invitado fue el cantante nacional Pablo Chill-E.

El episodio ya había dado que hablar, por el "spoiler" de que el conductor fumó marihuana "en pantalla" con la estrella del trap.

Prendiendo un blunt

Rodríguez aseguró que el "pito" era de su cosecha propia, que estaba ahí en la misma casa, al lado del baño.

"No pensaba que algunas celebridades fumaran, por lo menos en cámara, porque sabí como es la gente con los prejuicios", reflexionó el intérprete de SHISHIGANG.

Asimismo, Julio César contó a La Cuarta que "nunca había fumado en cámara, pero fluyó demasiado natural, no fue tema en la grabación, pero había contado que algunos fines fumaba con amigos o solito".

Al borde de la muerte

El intérprete de Facts contó una anécdota: su encuentro cercano con la muerte. Según relató, casi muere ahogado con un hilo de apio a los 5 años, y su papá lo salvo metiéndole casi toda la mano en la garganta. "(Ahora) igual como apio, pero con cuidado (risas)", comentó.

Jorge González

Según reveló el mismo artista, uno de sus temas favoritos es Tren al sur de Los Prisioneros, el que "le para los palos" y trae recuerdos de su niñez, con sus abuelos en el sur de Chile.

"Me gustaría hablar con Jorge González, es ídolo. Aparte dice las hueás como son, es uno de mis referentes", afirmó Pablo, agregando que una colaboración sería difícil por sus estilos muy diferentes, pero que sí le gustaría conversar con él.

Estallido social

Sobre la situación actual que vive el país, el trapstar aseguró que esto no comenzó el 18 de octubre, sino que mucho tiempo atrás.

"La gente piensa que esta hueá es de ahora, pero ha sido de siempre. Los pacos siempre han pegado, abusado, robado; los milicos también", aseveró.

Asimismo, el animador le preguntó qué opina que de que la gente del barrio alto escuche su música. Pablo Chill-E contestó que no le molesta, ya que no es culpa de ellos haber nacido con más plata que él. "Si me apoyan, ¿por qué voy a ser mala clase?", asegura.

Finalmente, Julio César Rodríguez y Pablo Chill-E terminaron la entrevista con un particular momento: yendo juntos al baño al aire libre.

Revisa aquí la entrevista completa: