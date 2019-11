Así fue el regreso de Interpol a Chile en medio del estallido social

Ocho meses pasaron para que Interpol regresara a Chile tras su visita en marzo en Lollapalooza Chile, donde Paul Banks y compañía encantaron a sus seguidores.

La noche que se vivió el pasado jueves en el Teatro Caupolicán fue enérgica y acogedora, con un público que cantaba consignas relativas al estallido social mientras esperaban ver el show de sus ídolos, la cual se terminó convirtiendo en una especie de terapia grupal para los asistentes.

Con 15 minutos de retraso, Paul Banks, Sam Fogarino y Daniel Kessler dieron inicio a su show con uno de sus más grandes éxitos, "Untitled", perteneciente al álbum Turn on the Bright Lights de 2002.

Vestidos con sus impecables trajes negros y los típicos anteojos de Banks, la "policía buena" -como muchos le llaman- impusieron toda su elegancia y estilo en el escenario, mismo lugar donde "dejaron la vida" con canciones como "If you really love nothing", "The Heinrich Maneuver", "PDA" o "Our Love to Admire".

Con consignas como "el que no salta es paco", "ya van a ver, las balas que nos tiraron van a volver" y "Piñera cul***", el público disfrutaba de los compás de la baterías mientras los neoyorkinos iniciaban una canción.

Con un set de 18 canciones y una hora y 15 minutos en el escenario, Interpol entregó un show único e impecable, donde los fanáticos se fueron coreando y comentando por Santiago el setlist que la policía buena interpretó.