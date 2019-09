Así fue el paso de los cachorros de Carabineros en la Parada Militar 2019

Este jueves 19 de septiembre se realiza la Gran Parada Militar 2019, la cual conmemora el 209° aniversario de las Glorias del Ejército.

Pese a que son más de ocho mil efectivos los que desfilan por el Parque O'Higgins, lo que muchos quieren ver son a los cachorros en formación de Carabineros, quienes año a año se roban el corazón de los presentes y los televidentes.

Este año, los pequeños golden retriever aparecieron por un corto tiempo en pantalla, por lo que varios tuiteros manifestaron su opinión a través de redes sociales. Eso sí, la gran parte de ellos estaban felices por poder presenciar una vez más a estos tiernos canes.

Pasaron los perritos y casi me olvido de cuando me rodearon 8 pacos de la comisaría de ñuñoa con las manos en la pistola porque les reclamé por un papel que se demoraron 3 semanas en firmar.



No, en serio. Casi me olvido.



Faltaron perros.#ParadaMilitar2019#ParadaMilitar